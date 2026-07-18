LIVE Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!
Al torneo ATP di Bastad, i giocatori sono in campo nonostante il rischio di pioggia, prevista al 20%. Alle 12:55 si sono svolte le partite per prepararsi alle semifinali tra due atleti, uno russo e uno cileno. Alle 13:02 si conferma che si continua a giocare. La partita tra Darderi e Vallejo si svolge in diretta, mentre i due semifinalisti sono pronti ad affrontare il vincitore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:02 C’è un 20% di pioggia prevista in queste ore. Giocatori in campo! 12:55 Si gioca per affrontare Andrey Rublev (RUS) o Alejandro Tabilo (CHI) che disputeranno la seconda semifinale. 12.50 Terza semifinale dell’anno dopo il già citato torneo di Santiago e il Masters 1000 di Roma. 12:45 L’azzurro è campione uscente e vuole tornare in finale dopo quella di Santiago del Cile vinta su Hanfmann. 12:40 Tra circa 20? scendono in campo Luciano Darderi e Adolfo Daniel Vallejo per giocarsi la semifinale di Bastad 2026. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Bastad 2026 in Svezia che vede di fronte Luciano DARDERI (campione uscente) contro Adolfo Daniel VALLEJO. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ATP Bastad 2026 Semifinals | Rublev Faces Tabilo for a Place in the Final
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