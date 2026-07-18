LIVE Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Notizia in breve

Al torneo ATP di Bastad, i giocatori sono in campo nonostante il rischio di pioggia, prevista al 20%. Alle 12:55 si sono svolte le partite per prepararsi alle semifinali tra due atleti, uno russo e uno cileno. Alle 13:02 si conferma che si continua a giocare. La partita tra Darderi e Vallejo si svolge in diretta, mentre i due semifinalisti sono pronti ad affrontare il vincitore.