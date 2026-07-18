LIVE Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti finale in palio

Notizia in breve

Alle 12:40, Luciano Darderi e Adolfo Daniel Vallejo sono entrati in campo per la semifinale del torneo ATP di Bastad 2026. La partita è in corso e si sta giocando la qualificazione alla finale. Entrambi i giocatori sono sul campo da circa 20 minuti, con la finale che si avvicina. La sfida si svolge in diretta e i risultati saranno aggiornati di seguito.