LIVE Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti finale in palio
Alle 12:40, Luciano Darderi e Adolfo Daniel Vallejo sono entrati in campo per la semifinale del torneo ATP di Bastad 2026. La partita è in corso e si sta giocando la qualificazione alla finale. Entrambi i giocatori sono sul campo da circa 20 minuti, con la finale che si avvicina. La sfida si svolge in diretta e i risultati saranno aggiornati di seguito.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:40 Tra circa 20? scendono in campo Luciano Darderi e Adolfo Daniel Vallejo per giocarsi la semifinale di Bastad 2026. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Bastad 2026 in Svezia che vede di fronte Luciano DARDERI (campione uscente) contro Adolfo Daniel VALLEJO. Campione uscente del torneo in Svezia che ha superato il pericolosissimo portoghese Nuno Borges non senza difficoltà soprattutto nel primo set. Per riconfermarsi campione a Bastad Darderi deve intanto superare la rivelazione del 2026, il classe 2004 paraguayano Vallejo, che ha ottenuto ottimi risultati proprio da questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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