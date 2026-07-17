LIVE Darderi-Borges ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

Alle 13:05, Darderi e Borges sono entrati in campo per la partita. Darderi, classificato come numero 22 nel ranking virtuale e numero 19 nella race provvisoria, si prepara a giocare contro Borges. La partita si tiene nell'ambito dell'ATP Bastad 2026. La tensione tra i due giocatori è palpabile mentre il pubblico assiste all'inizio dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:05 Darderi gioca da numero 22 del mondo virtuale e da numero 19 della race provvisoria. Difende i 250 punti del titolo di 12 mesi fa qui a Bastad. 13:01 Si conosce quindi il nome dell’avversario di Darderi, laddove vincesse oggi: è il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. 12:56 Ha perso Travaglia, 7-6, 6-2!! In campo tra pochi minuti Luciano Darderi e Nuno Borges. 12:15 Battaglia neanche a metà tra Travaglia e Vallejo, primo set al paraguayano per 7-6. Poi Luciano. 11;40 Sarà una maratona tra Stefano Travaglia, qualificato azzurro, e Adolfo Daniel Vallejo. Punteggio di 3-3 nel primo set, poi l’altro italiano: Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Borges vs Darderi BASTAD NORDEA Open 2026 Atp 250

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