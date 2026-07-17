LIVE Darderi-Borges ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti
A Bastad, nel torneo ATP, Darderi sta affrontando Borges. Se Darderi vince, affronterà in seguito il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. La partita è in corso e i giocatori sono in campo da pochi minuti. Non sono stati annunciati altri dettagli sul risultato o sull’andamento del match. La diretta prosegue e sarà aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:01 Si conosce quindi il nome dell’avversario di Darderi, laddove vincesse oggi: è il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. 12:56 Ha perso Travaglia, 7-6, 6-2!! In campo tra pochi minuti Luciano Darderi e Nuno Borges. 12:15 Battaglia neanche a metà tra Travaglia e Vallejo, primo set al paraguayano per 7-6. Poi Luciano. 11;40 Sarà una maratona tra Stefano Travaglia, qualificato azzurro, e Adolfo Daniel Vallejo. Punteggio di 3-3 nel primo set, poi l’altro italiano: Luciano Darderi. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad su terra battuta all’aperto che vede di fronte Luciano DARDERI opposto al posrtoghese Nuno Borges per un posto in semifinale in Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Borges vs Darderi BASTAD NORDEA Open 2026 Atp 250
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