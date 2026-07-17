LIVE Darderi-Borges ATP Bastad 2026 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti

Notizia in breve

A Bastad, nel torneo ATP, Darderi sta affrontando Borges. Se Darderi vince, affronterà in seguito il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo. La partita è in corso e i giocatori sono in campo da pochi minuti. Non sono stati annunciati altri dettagli sul risultato o sull’andamento del match. La diretta prosegue e sarà aggiornata in tempo reale.