LIVE Darderi-Vallejo 6-4 6-7 6-3 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro in finale senza convincere

Notizia in breve

Durante la semifinale di Bastad, l'azzurro ha vinto in quattro set contro un avversario sconfitto con i parziali 6-4, 6-7, 6-3. La partita si è conclusa poco fa, aprendo la strada alla finale di domani alle 14, dove il tennista italiano si confronterà per difendere il titolo vinto l’anno scorso. La prestazione non è stata particolarmente convincente, ma il risultato ha garantito il passaggio alla finale.