LIVE Darderi-Vallejo 6-4 6-7 6-3 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro in finale senza convincere
Durante la semifinale di Bastad, l'azzurro ha vinto in quattro set contro un avversario sconfitto con i parziali 6-4, 6-7, 6-3. La partita si è conclusa poco fa, aprendo la strada alla finale di domani alle 14, dove il tennista italiano si confronterà per difendere il titolo vinto l’anno scorso. La prestazione non è stata particolarmente convincente, ma il risultato ha garantito il passaggio alla finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della semifinale di Bastad, domani la finale alle ore 14 con Luciano Darderi impegnato nella difesa del titolo svedese. Un saluto sportivo! 16:11 Match quasi surreale, che l’azzurro pareva non volere vincere nel 2° set. Poi nel terzo decisivo il break nel 2° gioco, con Darderi che non ha più perso praticamente punti al servizio. 16:11 L’azzurro ora appaia Zverev come partite vinte sulla terra battuta in stagione, ma ovviamente Zverev ne ha giocate la metà. 16:10 Tre ore di gioco per battere un rivale estremamente inferiore. Le energie peseranno tanto nella giornata di domani, in cui la sfida a Rublev o Tabilo metterà di fronte Darderi all’ostacolo più duro della settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Semifinals
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