LIVE Darderi-Vallejo 2-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | inizio e break dell’azzurro!
Durante il match a Bastad, l’italiano Darderi ha ottenuto un break e si è portato avanti 2-0 contro Vallejo. Darderi ha mantenuto il servizio e ha allungato il vantaggio con un gratuito di dritto. Vallejo ha tenuto il suo turno di battuta, mentre Darderi ha commesso un errore di dritto valutando male il rimbalzo. La partita prosegue con l’italiano in vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Gratuito di dritto Vallejo. Tiene il servizio Darderi ed allunga subito. Seconda 40-30 Errore di dritto dell’azzurro che valuta male il rimbalzo. 40-15 Rosicchia un punto Vallejo. 40-0 Palla corta e comoda chiusura. 30-0 Servizio vincente! 15-0 Passa di dritto in corsa l’azzurro. 1-0 E allora, subito break. Ottimo inizio! 15-40 Si gira e fa malissimo di dritto Luli. 15-30 Sbaglia di dritto Vallejo. 15-15 In rete il dritto difensivo. 0-15 Rovescio lungoriga vincente Darderi. Vallejo al servizio 13:05 Palleggio cominciato, quattro minuti e si va. 13:02 C’è un 20% di pioggia prevista in queste ore. Giocatori in campo! 12:55 Si gioca per affrontare Andrey Rublev (RUS) o Alejandro Tabilo (CHI) che disputeranno la seconda semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Semifinals
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