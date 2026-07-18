LIVE Darderi-Vallejo 2-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | inizio e break dell’azzurro!

Notizia in breve

Durante il match a Bastad, l’italiano Darderi ha ottenuto un break e si è portato avanti 2-0 contro Vallejo. Darderi ha mantenuto il servizio e ha allungato il vantaggio con un gratuito di dritto. Vallejo ha tenuto il suo turno di battuta, mentre Darderi ha commesso un errore di dritto valutando male il rimbalzo. La partita prosegue con l’italiano in vantaggio.