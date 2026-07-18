Darderi conduce 4-1 nel terzo set contro Vallejo all’ATP Bastad 2026, con un vantaggio di due set a uno. Attualmente, il punteggio è 6-4, 6-7, 4-1. Darderi ha vinto l’ultimo game con un servizio e uno smash di rimbalzo, portandosi a 40-0. In precedenza, ha concluso con un dritto inside out e con la prima. La partita è a metà del terzo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Allunga ancora Darderi. 40-0 Servizio e smash di rimbalzo. 30-0 Con il dritto inside out. 15-0 Con la prima Darderi. 3-1 Tiene la battuta e resta vivo il rivale. A-40 Difende bene la rete e chiude Vallejo. 40-40 Con la prima Adolfo. 30-40 Bello il vincente di dritto inside in. 30-30 Non abbiamo risposto sulla seconda. 15-30 Sbaglia di dritto Vallejo. 15-15 Risposta profonda di dritto e punto. 15-0 Palla corta e chiusura di volo Vallejo. 3-0 Tiene la battuta e conferma il break Darderi. 40-15 Larga la difesa in chop di dritto di Vallejo. 30-15 Non passa il dritto di Darderi. 30-0 Altro errore del paraguayo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Vallejo 6-4, 6-7, 4-1, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: siamo a metà 3° set

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Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Semifinals

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