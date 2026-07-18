LIVE Darderi-Vallejo 6-4 6-7 3-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | siamo agli albori del 3° set

Notizia in breve

Il secondo set si è concluso con un tie-break vinto da Vallejo, che ha poi iniziato il terzo parziale con un break. Sul campo di Bastad, il match tra Darderi e Vallejo sta entrando nel vivo, con il punteggio attuale di 6-4, 6-7 e 3-0. In questa fase, Vallejo ha commesso un errore di dritto, ma ha risposto con una risposta profonda e chiuso con una palla corta e volo.