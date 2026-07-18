LIVE Darderi-Vallejo 6-4 6-7 3-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | siamo agli albori del 3° set
Il secondo set si è concluso con un tie-break vinto da Vallejo, che ha poi iniziato il terzo parziale con un break. Sul campo di Bastad, il match tra Darderi e Vallejo sta entrando nel vivo, con il punteggio attuale di 6-4, 6-7 e 3-0. In questa fase, Vallejo ha commesso un errore di dritto, ma ha risposto con una risposta profonda e chiuso con una palla corta e volo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Sbaglia di dritto Vallejo. 15-15 Risposta profonda di dritto e punto. 15-0 Palla corta e chiusura di volo Vallejo. 3-0 Tiene la battuta e conferma il break Darderi. 40-15 Larga la difesa in chop di dritto di Vallejo. 30-15 Non passa il dritto di Darderi. 30-0 Altro errore del paraguayo. 15-0 Non riesce a giocare la volèe Vallejo. 2-0 Lungo il dritto di Vallejo. Break. 30-40 A segno il serve&volley. 15-40 Doppio fallo. 15-30 Errore di dritto Vallejo. 15-15 Contro smorzata in rete. 0-15 Con il dritto Darderi. 1-0 A quindici Darderi. 40-15 Lungo il rovescio di Vallejo. 30-15 Prima vincente. 15-15 Dritto vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Semifinals
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