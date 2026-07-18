LIVE Darderi-Vallejo 6-4 4-5 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | si spera nel tie break del 2° set

Notizia in breve

Dopo aver perso il primo set, il secondo si trova in equilibrio con il punteggio di 4-5, mentre Vallejo ha appena risposto con un rovescio vincente. La partita al momento è in parità sul punteggio di 40-40, con Vallejo che ha avuto un’occasione di break ma non l’ha sfruttata. I giocatori sono in attesa di un eventuale tie break, mentre il pubblico segue con attenzione gli scambi sul campo.