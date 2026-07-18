LIVE Darderi-Vallejo 6-4 4-5 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | si spera nel tie break del 2° set
Dopo aver perso il primo set, il secondo si trova in equilibrio con il punteggio di 4-5, mentre Vallejo ha appena risposto con un rovescio vincente. La partita al momento è in parità sul punteggio di 40-40, con Vallejo che ha avuto un’occasione di break ma non l’ha sfruttata. I giocatori sono in attesa di un eventuale tie break, mentre il pubblico segue con attenzione gli scambi sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta a segno di rovescio di Vallejo. 40-30 Puntuale gratuito in palleggio di Vallejo, che non sfrutta mai le chance che ha. 30-30 Con il dritto il paraguayano. 30-15 Assist di Vallejo per la chiusura di rovescio del rivale. 15-15 Rimedia però con l’inside out vincente. 0-15 Perde un punto già vinto Darderi. Tanta superficialità nel primo comodissimo smash. 4-5 A quindici Vallejo. 40-15 Altro errore. 30-15 Errore gratuito di rovescio. 15-15 Prima vincente. 0-15 Riga con il dritto in palleggio, aiuta Darderi. 4-4 A quindici Darderi. 40-15 Prima vincente. 30-15 Sotto la rete la risposta sulla seconda, di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Vallejo vs Darderi BASTAD NORDEA Open 2026 Atp 250
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