Darderi e Vallejo sono in parità 6-4, 6-6 nel secondo set del torneo ATP di Bastad 2026. Il match si sta decidendo al tie break. Darderi, che cerca di mantenere la concentrazione, ha avuto momenti difficili durante l'incontro. La partita prosegue senza ulteriori interruzioni, con il risultato ancora aperto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vediamo se Darderi riesce, da solo, a sotterrarsi. Probabilmente solo perdendo la testa, vista la storia del match, potrebbe complicarsela. 2-4 Prima, dritto e smash di rimbalzo sotterrato. Ci siamo, ora ci divertiamo. C’è il mini break e il piccolo margine per Vallejo. 2-3 Toh, sul punteggio pari fa punto spingendo magnificamente col dritto Vallejo. 2-2 Attenzione, siamo già alle solite!!!! In anticipo, perché questo punto non era palla set. Cosa non ha chiuso amici Vallejo!!! Passa Darderi bene di rovescio ma ancoraaaa recidivo il paraguayo!! 1-2 Comincia a prendere un leggerissimo margine Vallejo con il dritto e la chiusura di volo, e ora iniziamo a divertirci. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Vallejo 6-4, 6-6, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: azzurro rifugiato nel tie break

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Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Semifinals

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