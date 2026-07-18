LIVE Darderi-Vallejo 4-3 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro torna avanti di un break

Durante la partita di Bastad tra Darderi e Vallejo, il punteggio è di 4-3 a favore dell’azzurro. Vallejo ha concluso un punto con un dritto, portandosi in vantaggio. Successivamente, ha realizzato una smorzata efficace, portando il punteggio a 15-15. Darderi ha risposto con un servizio e un dritto sicuro, mantenendo il gioco vivo. La partita prosegue con scambi intensi tra i due giocatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Con il dritto pennella e chiude Vallejo. Ci risiamo! Problemi! 15-15 Splendida smorzata di Vallejo. 15-0 Servizio e comodo dritto. 4-3 Tiene la battuta il sud americano. 40-15 Servizio e comoda volèe. 30-15 Rovescio in rete. 30-0 Schiaffo di dritto vincente in direzione anomala. 15-0 Contropiede di dritto che non riesce all’azzurro. 4-2 Allunga nuovamente Darderi. 40-15 Sbaglia Vallejo di dritto in palleggio. 30-15 Palla corta vincente Vallejo. 30-0 Ace sporco. 15-0 Servizio e dritto. 3-2 Passa alla grande l’azzurro in due tempi, prima nei piedi di rovescio e poi lungoriga di dritto. Break! 40-A Che risposta! Di dritto dalla tribuna! Palla break! 40-40 Spinge di dritto e chiude lo smash Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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DANIEL VALLEJO DE PARAGUAY AVANZA A SEMIFINALES EN BASTAD - LA LUPA ATP DE AMUY

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