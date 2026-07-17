LIVE Darderi-Borges 5-2 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 1° set

Notizia in breve

Durante il match all’ATP di Bastad, Darderi ha ottenuto un break nel primo set con un punteggio di 5-2. In questa fase, l’azzurro ha messo a segno un servizio vincente e un dritto inside-in. Successivamente, ha concluso il punto con un assist di smorzata, portando il punteggio a 40-15. Il primo set si è concluso con Darderi al servizio, mantenendo il vantaggio.