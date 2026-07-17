LIVE Darderi-Borges 5-2 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | break dell’azzurro nel 1° set
Durante il match all’ATP di Bastad, Darderi ha ottenuto un break nel primo set con un punteggio di 5-2. In questa fase, l’azzurro ha messo a segno un servizio vincente e un dritto inside-in. Successivamente, ha concluso il punto con un assist di smorzata, portando il punteggio a 40-15. Il primo set si è concluso con Darderi al servizio, mantenendo il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 A quindici Luciano. 40-15 Prima e schiaffo. 30-15 Assist di Darderi con la smorzata. 30-0 Prima e dritto inside in! 15-0 Servizio a segno. 4-2 Tiene la battuta Borges. A-40 Con il dritto il portoghese. 40-40 Risposta di dritto negli ultimi centimetri di Darderi. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Sbaglia di rovescio dopo oltre 20 colpi nel punto Borges. 30-15 Risposta incisiva e poi chiusura di dritto. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Apre bene al servizio il 6° gioco Borges. 4-1 Conferma il break Darderi, importante mettere il pilota automatico in battuta. 40-15 Rosicchia un quindici Borges. 40-0 Servizio e comoda chiusura. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Atp.
Nuno Borges vs Moise Kouame Highlights | Bastad 2026 Round 1
Notizie e thread social correlati
LIVE Darderi-Altmaier 4-2, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: resiste il break di vantaggio dell’azzurro nel primo setNel match di Bastad, l'azzurro ha conquistato il primo set contro il tedesco con un punteggio di 4-2, mantenendo il break di vantaggio nel corso...
LIVE Darderi-Altmaier 6-4 2-3, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break nel secondo setAl momento, il punteggio tra Darderi e Altmaier è 6-4, 2-3 nel secondo set all’ATP di Bastad.
Temi più discussi: Live Nuno Borges - Luciano Darderi - Bastad Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 17/07/2026; Dove vedere in tv Darderi-Borges, ATP Bastad 2026: orario, programma, streaming; Due azzurri a Bastad: il programma di oggi su Sky; LIVE Darderi-Borges, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: attenzione al portoghese che affrontò Sinner a Wimbledon.
Il 13 luglio del 1985. Mentre la musica diventava leggenda con un concerto evento che farà la storia non solo della musica, un artista ucraino, con la sua asta, varcava l'olimpo dello sport. E quando il Live Aid, organizzato per combattere la fame in Etiopia per facebook
Dove vedere in tv Darderi-Borges, ATP Bastad 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi non vuole fermarsi e tornerà in campo venerdì 17 luglio per sfidare il portoghese Nuno Borges nel secondo quarto di finale dell'ATP di ... oasport.it
LIVE Darderi-Altmaier 6-4 6-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera il tedesco e vola ai quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima robusta al centro, non passa la risposta avversaria. 15-15 Altmaier legge la smorzata e trova ... oasport.it