LIVE Australia-Italia 38-5 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | azzurri dominati dai Wallabies nel primo tempo

Notizia in breve

Nel primo tempo, l’Australia ha segnato 38 punti contro i 5 dell’Italia nel match di Nations Championship rugby 2026. Dopo una revisione, viene assegnata una meta agli Wallabies, portando il punteggio a 36-5. Un calcio di Lonergan ha concluso la prima frazione di gioco. La squadra australiana ha dominato la partita, con l’Italia che ha subito numerosi punti nel corso dei primi 40 minuti.