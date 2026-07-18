LIVE Australia-Italia 38-5 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | azzurri dominati dai Wallabies nel primo tempo
Nel primo tempo, l’Australia ha segnato 38 punti contro i 5 dell’Italia nel match di Nations Championship rugby 2026. Dopo una revisione, viene assegnata una meta agli Wallabies, portando il punteggio a 36-5. Un calcio di Lonergan ha concluso la prima frazione di gioco. La squadra australiana ha dominato la partita, con l’Italia che ha subito numerosi punti nel corso dei primi 40 minuti.
CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Lonergan realizza il calcio: si chiude 38-5 il primo tempo per l’Australia. 41? Dopo la revisione viene assegnata la meta agli australiani, perchè non c’è la sicurezza che Tizzano abbia commesso un in avanti: 36-5. 40? Si salvano gli azzurri, con Ikitau che viene fermato all’ultimo momento sulla linea di meta. 39? Perde palla Potter in una zona di campo pericolosa per gli azzurri. 38? Lynagh controlla male una ricezione su un calcio in avanti. 36? Recupero miracoloso di Ikitau su un calcio in avanti di Favretto. 34? Irregolarità in zona offensiva di Paolo Garbisio, che commette fallo trattenendo la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it
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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary
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