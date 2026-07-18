LIVE Australia-Italia 50-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | sono otto le mete a referto per i padroni di casa

L'Australia ha battuto l'Italia 50-10 nel Nations Championship di rugby 2026. Gli australiani hanno segnato otto mete, mentre gli italiani hanno realizzato un solo piazzato. Al 66° minuto, un giocatore italiano è stato espulso con un cartellino rosso per aver colpito un avversario dalla panchina. Al 67°, l'Australia ha inserito Daugunu al posto di Ikitau.

CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67? Nell’Australia entra Daugunu per Ikitau. 66? Cartellino rosso per Riccioni per aver colpito un giocatore australiano dalla panchina. 66? Ora per l’Italia subentra anche un po’ di frustrazione: Fischietti spinge con la testa un giocatore australiano, dando vita a un piccolo parapiglia tra le due panchine. 64? Meredith non centra i pali: si resta 50-10. 63? Avanza la maul australiana e il neoentrato Pollard realizza la meta: 50-10. 63? Fuori Tizzano dentro Mcreight nell’Australia. 62? Dopo un inizio di secondo tempo sottotono l’Australia ha ripreso il pallino del gioco. 59? Lamaro è rientrato al posto di Ortombina, che ha accusato un problema alla mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary

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