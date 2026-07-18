LIVE Australia-Italia 38-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | Ioane realizza la meta in apertura di secondo tempo
Al 41° minuto, Monty Ioane ha segnato una meta per l'Italia, inserendosi in un buco nella difesa australiana. Poco prima, all'inizio del secondo tempo, Ioane aveva già realizzato un'altra meta. Durante il match, un calcio di punizione di Paolo Garbisi è stato respinto da un palo, lasciando il punteggio invariato a 38-10 in favore dell’Australia.
CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42? Ancora un palo di Paolo Garbisi sul calcio: si resta 38-10 per l’Australia. 41? Monty Ioane realizza la meta per l’Italia, inserendosi in un buco all’interno della difesa australiana: bella azione azzurra, 38-10. 13.15 Inizia la seconda frazione! 13.13 Non ci sarà nessun cambio nelle due formazioni a inizio secondo tempo. 13.10 Sino ad ora match impeccabile dei padroni di casa, che hanno dominato la sfida dal calcio d’inizio. 13.07 In casa Italia pochissime luci in questo primo tempo, con la meta di Michele Lamaro unico spunto positivo. 13.04 Ricordiamo che l’Italia è senza il coach Gonzalo Quesada, squalificato per alcune frasi dette nei confronti del team arbitrale nel post partita della sfida contro la Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Oasport.it
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