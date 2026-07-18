LIVE Australia-Italia 38-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | Ioane realizza la meta in apertura di secondo tempo

Notizia in breve

Al 41° minuto, Monty Ioane ha segnato una meta per l'Italia, inserendosi in un buco nella difesa australiana. Poco prima, all'inizio del secondo tempo, Ioane aveva già realizzato un'altra meta. Durante il match, un calcio di punizione di Paolo Garbisi è stato respinto da un palo, lasciando il punteggio invariato a 38-10 in favore dell’Australia.