Alle ore 10:00 si svolge la partita tra Australia e Italia, valida per la terza giornata della Nations Championship rugby 2026. La sfida si gioca in diretta e può essere seguita tramite aggiornamenti testuali. La partita si svolge in un contesto internazionale, con le due nazionali in campo per ottenere punti nella competizione. La diretta è disponibile sul sito di OA Sport, con aggiornamenti continui sull’andamento del match.

CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Australia e Italia, valida per la terza giornata della Nations Championship rugby 2026. Un match che vede opposte due squadre che non stanno attraversando un momento particolarmente positivo, non avendo ancora vinto una partita in questo torneo. Gli azzurri sono reduci dalle sconfitte nette con Giappone, per 27-10, e Nuova Zelanda (47-17), dove hanno sofferto in entrambi confronti, dando l’idea di non essere mai realmente in partita. Anche il cammino dei Wallabies, sino a questo momento, non ha portato nessuna gioia alla selezione oceanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Australia-Italia, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per uno scatto d’orgoglio

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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary

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