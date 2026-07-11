LIVE Nuova Zelanda-Italia 14-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | solido primo tempo degli azzurri

Notizia in breve

Gli azzurri hanno concluso il primo tempo del match contro gli All Blacks in parità, rispondendo con solidità alla sconfitta precedente in Giappone. La partita, valida per il Nations Championship 2026 in Nuova Zelanda, vede gli italiani giocare un primo tempo equilibrato e compatto. La sfida è ancora aperta, con entrambe le squadre che si presentano con buona intensità. La diretta prosegue con il punteggio ancora in bilico, mentre i giocatori cercano di mantenere la concentrazione.