LIVE Nuova Zelanda-Italia 14-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | solido primo tempo degli azzurri
Gli azzurri hanno concluso il primo tempo del match contro gli All Blacks in parità, rispondendo con solidità alla sconfitta precedente in Giappone. La partita, valida per il Nations Championship 2026 in Nuova Zelanda, vede gli italiani giocare un primo tempo equilibrato e compatto. La sfida è ancora aperta, con entrambe le squadre che si presentano con buona intensità. La diretta prosegue con il punteggio ancora in bilico, mentre i giocatori cercano di mantenere la concentrazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:00 E’ arrivata la risposta degli uomini di Quesada dopo la disfatta nipponica. Un ottimo primo tempo quello degli azzurri, che giocano match pari con gli All Blacks. A tra poco per la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 40? Splendida difesa degli azzurri, che reggono le 18 fasi avversarie. Varney recupera palla e la scaraventa in rimessa. Termina qui la prima frazione. 38? Entriamo negli ultimi due minuti di questo bel primo tempo. 37? La mischia azzurra supera nettamente quella dei rivali conquistando un calcio di punizione. 36? In avanti dei padroni di casa. Ripartiamo dalla mischia. 34? Momento favorevole agli All Blacks. 🔗 Leggi su Oasport.it
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