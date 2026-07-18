LIVE Australia-Italia 19-0 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | inizio shock per gli azzurri
L’Italia ha subito un parziale di 19-0 contro l’Australia nel primo tempo del match di rugby valido per il Nations Championship 2026. Al minuto 14, Ruzza ha sbagliato una rimessa laterale, mentre al 16 gli azzurri hanno conquistato la prima mischia. Al 18, gli australiani hanno ottenuto una touche interessante. La squadra italiana ha sprecato un’occasione importante in zona offensiva a causa di un errore di rimessa.
CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Touche interessante per gli azzurri. 16? Prima mischia del match. 14? Sbaglia completamente la rimessa laterale Ruzza, con l’Italia che spreca un’importante occasione in zona offensiva. 13? Gli azzurri entrano per la prima volta nei 22 metri australiani. 12? Calcio facile per Lonergan: 19-0. 11? Dilaga l’Australia: gli azzurri non riescono a contrastare l’offensiva australiana e Paenga-Amosa segna la terza meta del match: 17-0. 9? Realizza il calcio Lonergan: 12-0. 8? Wright raccoglie un pallone sporco e si inserisce nello spazio: 10-0 per l’Australia. 7? L’Australia va in touche dopo un fallo di Lucchesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary
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La Seating Map per il derby #MilanInter di mercoledì #5agosto all’Optus Stadium di #Perth, in Australia. La gara, visibile sia su Sky Sport che su DAZN, inizierà alle 19 locali, le 13 in Italia. I cancelli dell’impianto apriranno alle 17.30. @MilanVibesIT x.com
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