LIVE Australia-Italia 19-0 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | inizio shock per gli azzurri

Notizia in breve

L’Italia ha subito un parziale di 19-0 contro l’Australia nel primo tempo del match di rugby valido per il Nations Championship 2026. Al minuto 14, Ruzza ha sbagliato una rimessa laterale, mentre al 16 gli azzurri hanno conquistato la prima mischia. Al 18, gli australiani hanno ottenuto una touche interessante. La squadra italiana ha sprecato un’occasione importante in zona offensiva a causa di un errore di rimessa.