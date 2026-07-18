L'incontro tra Australia e Italia nel Nations Championship rugby 2026 sta per iniziare. L'Australia non ha ancora ottenuto vittorie in questo ciclo di partite, avendo subito sconfitte contro Irlanda e Francia. La partita è in diretta e viene aggiornata in tempo reale.

CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.56 Anche l’Australia è ancora a secco di vittorie in questo blocco di sfide, avendo perso con Irlanda e Francia. 11.53 L’Italia è reduce dalle sconfitte con Giappone e Nuova Zelanda. 11.50 Tra 20? inizierà il match tra Australia e Italia, incontro della terza giornata della Nations Championship rugby 2026. Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Australia e Italia, valida per la terza giornata della Nations Championship rugby 2026. Un match che vede opposte due squadre che non stanno attraversando un momento particolarmente positivo, non avendo ancora vinto una partita in questo torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Australia-Italia, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: si avvicina l’inizio del match

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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary

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