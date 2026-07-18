LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | subito i 5000 di marcia! Attesa per Alessia Succo
Alle 8.57 si è conclusa la gara di marcia sui 5000 metri ai campionati europei under 18, con una partecipazione numerosa. La competizione ha visto atleti in azione fin dalle prime luci del mattino, con un'affluenza significativa di pubblico e numerosi record personali. La gara è stata caratterizzata da ritmi serrati e continui sorpassi, mentre le squadre monitoravano attentamente le prestazioni dei loro rappresentanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 8.57: Questa la classifica dopo la prima prova del decathlon: 1 Andrea Jolevot (FRA) 935 2 Sebastián Andrejev (CZE) 924 3 Lucas Gschier (AUT) 908 4 Douglas Knox (GBR) 847 5 Aleksander Metsmaker (EST) 845 6 Hank-Gerhard Hausenberg (EST) 836 7 Oliver Downs (GBR) 821 8 Magnus Vieth (GER) 799 9 Cedric Krattinger (SUI) 771 10 Vincent Armstroff (GER) 769 11 Andrea Longhi (ITA) 765 12 Kacper Sobieralski (POL) 763 13 Louka Tesson (FRA) 750 14 Vítek Strnad (CZE) 738 15 Markus Waithaka (FIN) 715 16 Illia Valovoi (UKR) 707 17 Rens Klinkhamer (NED) 703 18 Ivan Davide Muraro (ITA) 663 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani U18 2026 Grosseto | 5000m Marcia Femminili
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