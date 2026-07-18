LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | subito i 5000 di marcia! Attesa per Alessia Succo

Notizia in breve

Alle 8.57 si è conclusa la gara di marcia sui 5000 metri ai campionati europei under 18, con una partecipazione numerosa. La competizione ha visto atleti in azione fin dalle prime luci del mattino, con un'affluenza significativa di pubblico e numerosi record personali. La gara è stata caratterizzata da ritmi serrati e continui sorpassi, mentre le squadre monitoravano attentamente le prestazioni dei loro rappresentanti.