LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | l’Italia cala l’asso Alessia Succo!
Durante la terza giornata dei Campionati Europei U18 di atletica, l’Italia ha ottenuto un risultato significativo con Alessia Succo, che ha conquistato una medaglia. La giovane atleta ha migliorato il suo record personale nella gara dei 400 metri ostacoli, chiudendo con un tempo di 58.20 secondi. La competizione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi paesi europei. La finale si è conclusa con la vittoria della atleta italiana, che ha battuto le avversarie nelle ultime fasi della gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2026 Under 18 di Rieti. Sabato 18 luglio, nella penultima giornata della rassegna continentale, lo stadio Raul Guidobaldi ospiterà un programma particolarmente intenso, con numerose possibilità di medaglia per la squadra italiana. Tra finali, semifinali, qualificazioni e l’inizio del decathlon, gli azzurri saranno protagonisti dalla prima mattina fino alla conclusione della sessione serale. Le maggiori attese riguardano Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi, Poko Silvia Canape nel lungo, Gabriele Belardi nell’asta e Antony Del Pioluogo nel peso, senza dimenticare il debutto di Alessia Succo, una delle stelle più attese dell’intera manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Dove vedere in tv Alessia Succo, Europei atletica U18: orari dalle batterie alla finale, programma, streamingAlessia Succo parteciperà agli Europei U18 di atletica, che si svolgono allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio.
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