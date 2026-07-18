LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | l’Italia cala l’asso Alessia Succo!

Notizia in breve

Durante la terza giornata dei Campionati Europei U18 di atletica, l’Italia ha ottenuto un risultato significativo con Alessia Succo, che ha conquistato una medaglia. La giovane atleta ha migliorato il suo record personale nella gara dei 400 metri ostacoli, chiudendo con un tempo di 58.20 secondi. La competizione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi paesi europei. La finale si è conclusa con la vittoria della atleta italiana, che ha battuto le avversarie nelle ultime fasi della gara.