Dove vedere in tv Alessia Succo Europei atletica U18 | orari dalle batterie alla finale programma streaming

Alessia Succo parteciperà agli Europei U18 di atletica, che si svolgono allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio. La sua presenza si concentra nelle gare di atletica leggera, con orari che vanno dalle batterie alle finali. Le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming e in televisione, con dettagli sugli orari disponibili sui canali ufficiali. La manifestazione coinvolge atleti under 18 provenienti da diversi paesi europei.

Alessia Succo sarà uno dei volti simbolo dell’Italia agli Europei U18 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio. La 17enne piemontese si presenterà in terra laziale da grande favorita dei 100 ostacoli, dopo aver firmato il record europeo mondiale per minorenni con le barriere di categoria (12.86 a Bressanone). L’azzurra sembra essere in continua crescita e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco dopo aver già conquistato il bronzo agli Europei U20 nella passata stagione. La nostra portacolori incomincerà la propria avventura nelle batterie di sabato 18 luglio, che si disputeranno a partire dalle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALESSIA SUCCO: RECORD DEL MONDO | MOMENTO ATLETICA SPECIALE ANCONA

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