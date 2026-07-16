Nella prima giornata dei Campionati Europei Under 18 di Rieti, si sono svolte le gare di atletica con oltre mille atleti provenienti da 48 nazioni. La competizione è iniziata con la gara di Doualla, mentre numerosi atleti italiani sono in corsa in diverse discipline. La manifestazione si svolge in quattro giorni e si svolge di fronte al pubblico locale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2026 Under 18 di Rieti. Quattro giorni di gare, oltre mille atleti provenienti da 48 nazioni e il calore del pubblico di casa. Si alza oggi il sipario sui Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, in programma allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti fino a domenica 19 luglio. L’Italia si presenta all’appuntamento con la delegazione più numerosa della sua storia nella manifestazione – 75 atleti, 40 ragazzi e 35 ragazze – e con la concreta ambizione di recitare un ruolo da protagonista in numerose specialità. La... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: subito Doualla, tanti azzurri in gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali atletica, highlights: gli ori di Nadia Battocletti e Zaynab Dosso

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: comincia lo spettacolo a Rieti, subito Doualla!La prima giornata dei Campionati Europei U18 di atletica a Rieti si apre con Doualla che conquista subito la vittoria nella prima prova in programma.

Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei U18: Doualla e Succo grandi stelle a RietiL’Italia ha annunciato la squadra per gli Europei U18 di atletica, in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio.

Temi più discussi: Rieti: Europei U18 in tv su RaiSport; Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: programma, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: comincia lo spettacolo a Rieti, subito Doualla!; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming.

ATLETICA / A Rieti via ai campionati europei U18, Lazouzi e Provera nella spedizione azzurra x.com

Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari 16 luglio, programma, streaming, italiani in garaTutto pronto per la giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti. Quest’oggi verrà assegnato un solo titolo, nei 3000 metri ... oasport.it

Dove vedere in tv Kelly Doualla, Europei atletica U18: orari dalle batterie alla finale, programma, streamingKelly Doualla sarà la punta di diamante dell'Italia agli Europei U18 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 16 al 19 luglio. oasport.it