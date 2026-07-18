Durante una competizione internazionale di atletica, un atleta ha conquistato la medaglia d’argento nella marcia, mentre un altro si è posizionato quarto. Un atleta italiano ha superato due avversari in una volata finale, ottenendo il secondo posto, dietro a uno spagnolo. Un altro atleta italiano ha terminato in quarta posizione, dopo aver recuperato posizioni durante la gara. Nel lancio del giavellotto, un concorrente ha ottenuto un risultato sorprendente, piazzandosi tra i primi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 9.28: Che volata a tre per i due posti sul podio alle spalle dello spagnolo Gonzalez! Riesce ad avere la meglio Davide Sorrese che sopravanza il croato Pivarski e l’azzurro Riccardo Rabai autore di una splendida gara in rimonta 9.27: ARGENTOOOOOOOOOOOOO DAVIDE SORRESEEEEEEEEEEEEEEE! QUARTO RABAI! 9.25: A un giro dalla fine Sorrese secondo a 12? dallo spagnolo 9.24: Sorrese terzo e Rabai quinto a un km dal traguardo nei 5 km di marcia. Azzurri in lotta per il podio e in recupero anche sullo spagnolo Gonzalez che continua a guidare la gara 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorrese argento nella marcia! Quarto Rabai. Di Palma sorprende nel giavellotto

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