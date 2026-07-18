Durante la sesta sessione dei Campionati Europei U18 di atletica, Davide Sorressa ha conquistato una medaglia d’argento nella gara di marcia. Nella stessa giornata, si è registrato un risultato notevole nei 100 ostacoli, con un tempo molto rapido. La sessione è iniziata alle 15.40, e l'evento è stato seguito con aggiornamenti in tempo reale. Nella mattinata, la nazionale ha ottenuto una seconda medaglia grazie alla posizione di Sorressa nei 5 km di marcia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 13.36: per il momento è tutto. In mattinata è arrivata la seconda medaglia per la Nazionale azzurra con Davide Sorressa secondo nei 5 km di marcia. Tanti buoni risultati per gli azzurri e anche qualche contro-prestazione inevitabile. L’appuntamento è alle 15.40 per la seconda sessione di gare giornaliera agli Europei Under 18 di Rieti. Grazie per averci seguito e a più tardi. Buona giornata! 13.35: Dopo tre prove del decathlon cambia nuovamente la classifica generale. Il francese Andrea Jolevot si riprende la leadership con 2487 punti, grazie agli 788 punti conquistati nel getto del peso con un lancio di 14,97. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Davide Sorressa argento nella marcia! Succo da urlo nei 100 hs! Dalle 15.40 la sesta sessione

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