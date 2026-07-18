Ai Campionati europei U18 in programma nel 2026, l’atleta ha concluso la gara di asta al quarto posto. Nelle altre discipline in attesa di aggiornamenti, Borello partecipa ai 400 metri e Del Pioluogo si confronta nel lancio del peso. Durante la giornata, l’azzurro Randriamikasa ha terminato la gara di velocità in ottava posizione con un tempo di 7 secondi. La competizione è seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 18.43: Gara in calando per l’azzurro Randriamikasa che non si migliora e chiude ottavo con 7.20 nel lungo 18.41: Niente triplo oro per i francesi perchè l’oro dell’asta lo vince il tedesco Hummel superando al terzo tentativo 5.15, secondo posto per il francerse Faye con 5.10, terzo il polacco Kratochvil con 5.00, quarto Belardi con 5.00 18.39. Ancora a secco di medaglie l’Italia. morelli si spegne nel finale. La Francia festeggia il primo di tre possibili ori con Alice Penciu-Jurin, che domina li 1500 e si impone in 4’22?77. Medaglia d’argento per l’irlandese Emma Hickey in 4’24?90, mentre il bronzo è della tedesca Mila Klein con 4’26?49. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Belardi quarto nell’asta, attesa per Borello nei 400 e Del Pioluogo nel peso

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