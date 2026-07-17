L’azzurro Petriaggi si è qualificato per la finale dei 400 metri agli Europei U18, chiudendo in quarta posizione nella batteria con il tempo di 48.00. Il ceco Marek ha vinto la batteria in 47.23, seguito dal bulgaro Antonov in 47.51. La finale si terrà nelle prossime ore. La gara si svolge in diretta, con grande attesa per le prestazioni dei giovani atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Primo il ceco Marek (47.23), seguito dal bulgaro Antonov (47.51). L’azzurro Petriaggi arriva quarto, ma il suo tempo – 48.18 – è troppo alto per approdare in finale tramite ripescaggi. Ci sarà solo Borello nella finale dei 400 maschili. 17.55 Nullo per Marta Corazza al secondo lancio di gara. L’azzurra rimane in ottava posizione provvisoria. 17.53 Altro lancio sui 60 metri per l’azzurra Peroni (per la precisione 60.07), che però non si migliora. Al momento l’italiana è in settima posizione. 17.51 Adesso la terza semifinale con l’altro azzurro, Edoardo Pietraggi. L’italiano, se non riuscisse ad entrare nei primi due, deve riuscire a fare meglio degli atleti al momento ripescati: Alex Sola (47. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Borello in finale nei 400! Sale l’attesa per Kelly Doualla

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 100m DONNE (Batterie/Heats)

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