LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Belardi in finale di slancio nell’asta! Primo oro al britannico Scanes nei 3000 Bene Borello e Petriaggi nei 400
Durante gli Europei U18 di atletica, si sono disputate diverse gare. In finale dei 3000 metri, un atleta ha terminato in nona posizione con un tempo di 8’22”00, dopo aver combattuto nel gruppo di testa per gran parte della corsa. Nella stessa giornata, un atleta ha ottenuto la qualificazione in finale nel salto con l’asta, mentre altri azzurri sono stati protagonisti nelle gare dei 400 metri. Il britannico ha conquistato la prima medaglia d’oro nei 3000 metri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45: Si conclude con il 9° posto di Luca Milanesi la finale dei 3000 metri. L’azzurro ferma il cronometro a 8’22?00, lottando nel gruppo di testa per buona parte della gara. Il titolo va al britannico Joseph Scanes, che si impone in 8’09?19, nuovo primato personale, davanti al tedesco Maximilian Rath, secondo in 8’09?40 (PB), e all’altro tedesco Jonathan Albustin, terzo in 8’10?01, anche lui al personale. Completano la top ten Meziane Benhammou (FRA) in 8’11?79, Roel Damman (BEL) in 8’13?64, Malo Kerhamon (FRA) in 8’14?51 (PB), Elias Landøy Rasmussen (NOR) in 8’15?68, Finn Maclennan (GBR) in 8’20?16, Luca Milanesi (ITA) in 8’22?00 e Guillem Cuartero (ESP) in 8’33?20. 🔗 Leggi su Oasport.it
Campionati Italiani U18 Indoor 2026 | 60m Hs F | Alessia Succo Record del Mondo U18
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo! Borello e Petriaggi in semifinale nei 400Ai Campionati Europei U18 di atletica, si disputa la prima batteria dei 400 metri donne.
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Lazouzi in finale nei 2000 siepi, Campani avanti nell’alto! Attesa per DouallaNella terza batteria dei 100 metri agli Europei Under 18, la rumena Carolina-Andreea Punga ha vinto in 11,51 secondi, stabilendo il nuovo record...
Temi più discussi: Rieti: Europei U18 in tv su RaiSport; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming; Atletica oggi in tv, Europei U18 2026: orari giovedì 16 luglio, programma, streaming, italiani in gara; Italia agli Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: i convocati della squadra azzurra | Kelly Doualla, Alessia Succo.
Rieti città degli Europei U18 di Atletica! Aspettando le gare, oggi pomeriggio ci godiamo lo spettacolo delle delegazioni delle 48 nazioni ospiti! Appuntamento alle 18 a Piazza Cavour! facebook
LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo! Borello e Petriaggi in semifinale nei 400CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.35: Campani dopo il primo errore, supera 2.01 al secondo tentativo. Al momento sette atleti hanno superato la ... oasport.it
Under 18 a Grosseto: obiettivo #Rieti2026 Oltre 1300 atleti in gara sabato e domenica, 306 società. Si decide la squadra azzurra che parteciperà agli Europei in casa dal 16 al 19 luglio Leggi shorturl.at/E96n4 #atleticaitaliana #Grosseto2026 x.com
Atletica, Europei U18 Rieti 2026: day 1 live, Angelini in semifinale negli 800Prima giornata allo stadio Guidobaldi con 26 azzurri in gara. Lazouzi centra la finale nei 2000 siepi, Angelini ripescato per la semifinale degli 800. Diretta s ... sportface.it