LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Belardi in finale di slancio nell’asta! Primo oro al britannico Scanes nei 3000 Bene Borello e Petriaggi nei 400

Notizia in breve

Durante gli Europei U18 di atletica, si sono disputate diverse gare. In finale dei 3000 metri, un atleta ha terminato in nona posizione con un tempo di 8’22”00, dopo aver combattuto nel gruppo di testa per gran parte della corsa. Nella stessa giornata, un atleta ha ottenuto la qualificazione in finale nel salto con l’asta, mentre altri azzurri sono stati protagonisti nelle gare dei 400 metri. Il britannico ha conquistato la prima medaglia d’oro nei 3000 metri.