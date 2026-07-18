LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | tocca a Larissa Iapichino entra nel vivo la gara di Duplantis
Durante la giornata di atletica in diretta, si è svolta la gara dei 110 ostacoli maschili, con atleti che hanno affrontato le barriere lungo il percorso. Contestualmente, si sono tenuti gli europei di atletica under 18, con le sessioni alle 8.30 e alle 15.40. Nella Diamond League di Londra 2026, è stato il momento di Larissa Iapichino a scendere in pista, mentre la gara di salto con asta di Duplantis è entrata nel vivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 15:54 Torniamo in pista con i 110 ostacoli maschili. Di seguito l’elenco dei partecipanti: Bennett S. (GBR) Bennett O. (JAM) Cunningham (USA) Tharp (USA) Tinch (USA) Britt (USA) Menendez (CUB) Prince (JAM) 15:53 Nullo il primo salto di Mihambo. 6.45 invece per Larissa Iapichino, che piazza il balzo valido seppur lontana da misure sensibili. 15:51 Sbaglia ancora Karalis, mentre Duplantis ha sistemato le sbavature commesse precedentemente e piazza un super 5.95. Lo svedese è al momento secondo, alle spalle di un finora infallibile Kendricks. 🔗 Leggi su Oasport.it
Full Women's 4x100m Relay London Diamond League 2026 Full Race
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: si avvicina il momento di Iapichino, entra nel vivo la gara di DuplantisAlle 15:49 è iniziata la gara di salto in lungo femminile ai campionati europei under 18, con la partecipazione della atleta italiana Larissa...
Leggi anche: LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: in gara Duplantis, gran crono di Warholm, attesa per Larissa Iapichino
Temi più discussi: Diamond League Londra, in pedana Larissa Iapichino; LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida Mihambo, c’è Duplantis; Iapichino nel lungo della Diamond League di Londra per festeggiare i suoi 24 anni; Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara.
Atletica: Diamond League Londra Domani in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena dalle 13:00 alle 15:00 Telecronaca Rai: Luca Di Bella e Stefano Tilli Telecronaca Sky: Nicola Roggero e Stefano Baldini Iapichino (Lungo F) È l'ultima tappa di DL prima d x.com
Diamond League Monaco 2026, Larissa Iapichino in gara: a che ora e dove vederla in tv ?? facebook
La Diamond League fa tappa a Londra, live su Sky. In pedana Larissa IapichinoTorna l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW, con la Diamond League, che fa tappa a Londra, per il suo dodicesimo appuntamento stagionale. Sabato 18 luglio, alle 15 su Sky Sport Arena, riflet ... sport.sky.it
Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv: orari, programma, streaming, azzurri in garaNel pomeriggio di sabato 18 luglio è in programma il London Athletics Meet 2026, undicesima tappa stagionale della Diamond League e ultimo appuntamento ... oasport.it