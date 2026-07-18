LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | tocca a Larissa Iapichino entra nel vivo la gara di Duplantis

Notizia in breve

Durante la giornata di atletica in diretta, si è svolta la gara dei 110 ostacoli maschili, con atleti che hanno affrontato le barriere lungo il percorso. Contestualmente, si sono tenuti gli europei di atletica under 18, con le sessioni alle 8.30 e alle 15.40. Nella Diamond League di Londra 2026, è stato il momento di Larissa Iapichino a scendere in pista, mentre la gara di salto con asta di Duplantis è entrata nel vivo.