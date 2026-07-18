LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | si avvicina il momento di Iapichino entra nel vivo la gara di Duplantis

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15:49 è iniziata la gara di salto in lungo femminile ai campionati europei under 18, con la partecipazione della atleta italiana Larissa Iapichino, che ha recentemente stabilito il nuovo record nazionale. La competizione si svolge in diretta e segue l’andamento delle varie atlete in gara. Contestualmente, si sta svolgendo anche la fase di qualificazione del salto con l’asta maschile, con il campione in carica che sta affrontando le prime prove. La manifestazione prosegue in modo continuativo con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 15:49 Ci siamo. Inizia la gara di salto in lungo femminile con la nostra Larissa Iapichino, neo primatista italiana. Questa la startlist, dalla quale si è cancellata la colombiana Linares: Mihambo (GER) Iapichino (ITA) Bryant (USA) de Sousa (POR) Kpatcha (FRA) Verman (ROU) Sawyers (GRB) Hadaway (GBR) 15:45 Grande ultimo giro dell’australiana Jessica Hull, che si aggiudica i 3000 metri con il crono di 8:24.69 dinanzi alla connazionale Davis (8:25.38) ed all’irlandese Healy (8:25.63). 15:41 Duplantis sceglie di passare direttamente a 5.95, mentre Karalis rimedia all’errore superando 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

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