LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | si avvicina il momento di Iapichino entra nel vivo la gara di Duplantis

Notizia in breve

Alle 15:49 è iniziata la gara di salto in lungo femminile ai campionati europei under 18, con la partecipazione della atleta italiana Larissa Iapichino, che ha recentemente stabilito il nuovo record nazionale. La competizione si svolge in diretta e segue l’andamento delle varie atlete in gara. Contestualmente, si sta svolgendo anche la fase di qualificazione del salto con l’asta maschile, con il campione in carica che sta affrontando le prime prove. La manifestazione prosegue in modo continuativo con aggiornamenti in tempo reale.