LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | in gara Duplantis gran crono di Warholm attesa per Larissa Iapichino
Allo stadio, il salto in alto femminile sta per partire. Duplantis gareggia nella gara di asta maschile, mentre Warholm ha ottenuto un tempo di rilievo sui 400 metri. Attesa per le prestazioni di Larissa Iapichino. La Diamond League di Londra 2026 è in corso con aggiornamenti in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 15:10 Sta per iniziare la gara di salto in alto femminile. Queste le partecipanti: Vukovic (MNE) Distin (JAM) Lake (GBR) Patterson (AUS) Topic (SRB) Zodzic (POL) Mahuchikh (UKR) Olyslagers (AUS) 15:07 Karsten Warholm senza rivali! Un 46.62 pesantissimo siglato dal norvegese, che timbra la miglior prestazione stagionale e stritola il suo precedente record del meeting (47.12). Secondo il tedesco Agyekum (47.45) con il record nazionale, terzo il qatariota Samba (48.10). 15:05 Partiti! 15:02 Arriva finalmente il momento delle gare in pista. Si parte dai 400 hs maschili, di seguito la startlist: Chalmers (GBR) Lima (BRA) Dean (USA) Basitt (USA) Nathaniel (NGR) Samba (QAT) Warholm (NOR) Agyekum (GER) 14:57 Si sale a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it
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