LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | in gara Duplantis gran crono di Warholm attesa per Larissa Iapichino

Notizia in breve

Allo stadio, il salto in alto femminile sta per partire. Duplantis gareggia nella gara di asta maschile, mentre Warholm ha ottenuto un tempo di rilievo sui 400 metri. Attesa per le prestazioni di Larissa Iapichino. La Diamond League di Londra 2026 è in corso con aggiornamenti in diretta.