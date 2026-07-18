LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | tocca a Larissa Iapichino Duplantis fermato da un lieve infortunio

Notizia in breve

Larissa Iapichino ha saltato il quarto tentativo nel salto in lungo, senza più attendere la rivale Mihambo. Duplantis è stato fermato da un lieve infortunio e non ha più partecipato alla gara. La competizione si svolge durante la Diamond League a Londra 2026. La diretta si aggiorna alle 8.30 e alle 15.40 per gli Europei di atletica under 18.