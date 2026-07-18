LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | tocca a Larissa Iapichino Duplantis fermato da un lieve infortunio
Larissa Iapichino ha saltato il quarto tentativo nel salto in lungo, senza più attendere la rivale Mihambo. Duplantis è stato fermato da un lieve infortunio e non ha più partecipato alla gara. La competizione si svolge durante la Diamond League a Londra 2026. La diretta si aggiorna alle 8.30 e alle 15.40 per gli Europei di atletica under 18.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 16:31 E’ nullo il quarto balzo di Larissa Iapichino, che non dovrà più attendere la rivale Mihambo. La tedesca è stata eliminata dopo i tre nulli iniziali. 16:29 CHE RAZZO BENJAMIN! Giro di pista fenomenale dell’americano, che sigla il suo primato personale in 44.05 da ostacolista. Secondo posto per il britannico Hudson-Smith (44.18), terzo lo statunitense Patterson (44.25). 16:26 Terz’ultima gara in pista con i 400 metri maschili. Questa la startlist: Jefferies (GBR) McRae (USA) Richards (TTO) Patterson (USA) Hudson-Smith (GBR) Benjamin (USA) Eppie (BOT) Norwood (USA) 16:23 Ed invece si è ritirato Armand Duplantis, che non ha voluto forzare dopo un piccolo risentimento agli adduttori. 🔗 Leggi su Oasport.it
London Diamond League 2026 ft. Femke Bol, Keely Hodgkinson
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