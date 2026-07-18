LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino sfida Mihambo c’è Duplantis
Nella giornata di oggi si svolge a Londra la tappa di Diamond League 2026 di atletica leggera. Tra gli eventi in programma, si registrano le sfide tra Larissa Iapichino e Mihambo, e anche la presenza di Duplantis. La manifestazione si svolge nel pomeriggio e vede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla manifestazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League 2026 di Londra. Nella metropoli britannica di scena lo spettacolo dell’atletica leggera internazionale con una parata di stelle che animerà il caldo pomeriggio. Appuntamento alle 14.03, ma la giornata inizierà ad ora di pranzo con alcune gare riservate ad atleti locali e le fasi iniziali del lancio del disco femminile e del salto con l’asta maschile. Per i colori azzurri attenzione alla prestazione di Larissa Iapichino in ottica Europei. Moltissimi i big nel settore maschile, uno su tutti lo svedese Armand Duplantis. Lo scandinavo vuole dare spettacolo dinanzi al pubblico londinese puntando ad un nuovo record del mondo, con il greco Emmanouil Karalis che proverà invece a beffare il fuoriclasse svedese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Gabby Thomas vs. Julien Alfred 200m CLASH! | London Diamond League 2026
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