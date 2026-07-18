LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | Larissa Iapichino sfida Mihambo c’è Duplantis

Notizia in breve

Nella giornata di oggi si svolge a Londra la tappa di Diamond League 2026 di atletica leggera. Tra gli eventi in programma, si registrano le sfide tra Larissa Iapichino e Mihambo, e anche la presenza di Duplantis. La manifestazione si svolge nel pomeriggio e vede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla manifestazione.