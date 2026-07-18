LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | inizia la kermesse attesa per Iapichino e Duplantis
Alle 15.03 si sono svolti i 400 ostacoli maschili con il norvegese Warholm, che ha preso parte alla gara. La Diamond League di Londra 2026 è in corso, con attese per le prestazioni di Iapichino e Duplantis. Contestualmente, alle 8.30 e alle 15.40 sono in programma le gare degli Europei di atletica U18. La diretta streaming continua con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi principali della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 14:48 Dalle 15.03 entreremo in pista con i 400 hs maschili dell’attesissimo norvegese Warholm. Per Larissa Iapichino bisognerà invece pazientare un’altra oretta. 14:43 Sempre al comando l’americana Sion nel lancio del disco femminile grazie al 68.39 lanciato al terzo tentativo. Alle sue spalle con 67.99 si è inserita l’olandese van Klinken. 14:39 Diamo uno sguardo al salto con l’asta maschile. 5.45 superati senza problemi dal francese Lavillenie, detentore del record del meeting con 6.03. Primato che tra qualche minuto traballerà a causa del funambolico Duplantis. 🔗 Leggi su Oasport.it
London Diamond League 2026 ft. Femke Bol, Keely Hodgkinson
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