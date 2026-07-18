LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | inizia la kermesse attesa per Iapichino e Duplantis

Notizia in breve

Alle 15.03 si sono svolti i 400 ostacoli maschili con il norvegese Warholm, che ha preso parte alla gara. La Diamond League di Londra 2026 è in corso, con attese per le prestazioni di Iapichino e Duplantis. Contestualmente, alle 8.30 e alle 15.40 sono in programma le gare degli Europei di atletica U18. La diretta streaming continua con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi principali della giornata.