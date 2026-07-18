LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | inizia la kermesse attesa per Iapichino

Notizia in breve

La Diamond League di Londra 2026 sta per iniziare, con l’attenzione rivolta anche alla presenza di una atleta italiana. A breve si svolgerà il salto con l’asta maschile, dopo un breve periodo di attesa. Contestualmente, si stanno disputando le gare degli Europei di atletica U18, con aggiornamenti programmati alle 8.30 e alle 15.40. La manifestazione si svolge in diretta, con le competizioni che si susseguono nel corso della giornata.