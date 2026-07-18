LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | inizia la kermesse attesa per Iapichino
La Diamond League di Londra 2026 sta per iniziare, con l’attenzione rivolta anche alla presenza di una atleta italiana. A breve si svolgerà il salto con l’asta maschile, dopo un breve periodo di attesa. Contestualmente, si stanno disputando le gare degli Europei di atletica U18, con aggiornamenti programmati alle 8.30 e alle 15.40. La manifestazione si svolge in diretta, con le competizioni che si susseguono nel corso della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 14:08 Qualche minuto di attesa e sarà la volta del salto con l’asta maschile. Chiaramente Armand Duplantis passerà la prime misure. 14:04 Si comincia, come detto, dal lancio del disco femminile. Queste le protagoniste: Sion (USA) van Klinken (NED) Tausaga (USA) Kamga (SWE) van Daalen (NED) Jackson (USA) Craft (GER) Obamakinwa (GBR) 14:00 Diversi i big internazionali che animeranno le gare odierne, dal norvegese Warholm (400 hs) fino al giamaicano Saville (100 metri), passando dall’olandese Femke Bol (800 metri) fino alla dominicana Paulino (400 metri). 🔗 Leggi su Oasport.it
London Diamond League 2026 ft. Femke Bol, Keely Hodgkinson
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