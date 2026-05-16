LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | subito Mattia Furlani in pedana attesa per Iapichino

La Diamond League 2026 è iniziata a Shanghai, con la prima tappa nella zona di Keqiao. Subito in pedana Mattia Furlani, mentre l’attesa cresce per l’esordio di Iapichino. La manifestazione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sugli atleti più attesi e le loro performance. La giornata ha visto numerosi eventi e risultati, mentre gli appassionati seguono con attenzione le gare di atleti di livello internazionale. La competizione prosegue con altri appuntamenti nelle prossime tappe della stagione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03: La Diamond League 2026 prende il via da ShanghaiKeqiao e lo fa subito con un cast stellare. Sabato mattina, con inizio alle 11.20 italiane, il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera inaugura una stagione che si preannuncia spettacolare e che accompagnerà gli appassionati fino alle Finals di Bruxelles di settembre. In Cina saranno già tanti i campioni olimpici e mondiali pronti a lanciare messaggi importanti in vista dell’estate, in un meeting che mette insieme velocità, mezzofondo, ostacoli e concorsi di altissimo livello. 11.00: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in programma a Shanghai in Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: subito Mattia Furlani in pedana, attesa per Iapichino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Wanda Diamond League Just Made a HUGE Announcement! Sullo stesso argomento LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: debutto stagionale per Iapichino e Furlani!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in... LIVE Atletica, Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA: Furlani e Iapichino al debutto stagionaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Diamond League 2026 in... Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, streaming, quando gareggiano Furlani e IapichinoInizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo ... oasport.it Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streamingLa Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all'aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ... oasport.it