LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | torna Larissa Iapichino Duplantis per un nuovo record del mondo

Notizia in breve

Durante la tappa di Diamond League a Londra nel 2026, sono tornati in gara alcuni atleti di rilievo. Larissa Iapichino ha partecipato alla competizione, così come il campione del salto con asta ha tentato di migliorare il record del mondo. La diretta ha mostrato aggiornamenti in tempo reale sugli eventi principali, compresi i risultati delle gare di atletica leggera. Sono stati trasmessi anche gli europei di atletica U18 in programma nel giorno stesso.