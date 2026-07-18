LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | torna Larissa Iapichino Duplantis per un nuovo record del mondo
Durante la tappa di Diamond League a Londra nel 2026, sono tornati in gara alcuni atleti di rilievo. Larissa Iapichino ha partecipato alla competizione, così come il campione del salto con asta ha tentato di migliorare il record del mondo. La diretta ha mostrato aggiornamenti in tempo reale sugli eventi principali, compresi i risultati delle gare di atletica leggera. Sono stati trasmessi anche gli europei di atletica U18 in programma nel giorno stesso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League 2026 di Londra. Nella metropoli britannica di scena lo spettacolo dell’atletica leggera internazionale con una parata di stelle che animerà il caldo pomeriggio. Appuntamento alle 14.03, ma la giornata inizierà ad ora di pranzo con alcune gare riservate ad atleti locali e le fasi iniziali del lancio del disco femminile e del salto con l’asta maschile. Per i colori azzurri attenzione alla prestazione di Larissa Iapichino in ottica Europei. Moltissimi i big nel settore maschile, uno su tutti lo svedese Armand Duplantis. 🔗 Leggi su Oasport.it
British Legends Pay Respect to Josh Kerrs World Record Attempt
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