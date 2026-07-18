LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | Iapichino terza dietro Mihambo e Bryant record del mondo nel miglio per Kerr
Durante la Diamond League di Londra del 2026, Larissa Iapichino si è piazzata terza nella gara del salto in lungo, dietro a Mihambo e Bryant. Nel corso della stessa manifestazione, Kerr ha stabilito un record mondiale nel miglio. La diretta degli Europei di atletica U18 è prevista alle 8.30 e alle 15.40.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 16:53 Nulla da fare per Larissa Iapichino, che non va oltre il 6.55 con l’ultimo salto e viene superata anche da Bryant. L’americana sigla un ottimo 6.94 all’ultimo tentativo. Terza piazza dunque per la neo primatista italiana. 16:51 Ai tre salti finali nel lungo femminile accedono Mihambo (7.05), Iapichino (6.82) e Bryant (6.80). 16:50 Ora gli 800 metri femminili, ultima gara di giornata. Questa la startlist: Boffey (GBR) Reekie (GBR) Wiley (USA) Billings (AUS) Doguma (ETH) Broeders-Bol (NED) Hodgkinson (GBR) Maloney (VIN) 16:47 Arriva la zampata della campionessa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Wanda Diamond League 2012: Oslo | Preview Clip
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida Mihambo, c’è DuplantisNella giornata di oggi si svolge a Londra la tappa di Diamond League 2026 di atletica leggera.
LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: torna Larissa Iapichino, Duplantis per un nuovo record del mondoDurante la tappa di Diamond League a Londra nel 2026, sono tornati in gara alcuni atleti di rilievo.
Temi più discussi: Diamond League Londra, in pedana Larissa Iapichino; LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino sfida Mihambo, c’è Duplantis; Iapichino nel lungo della Diamond League di Londra per festeggiare i suoi 24 anni; Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara.
Atletica: Diamond League Londra Domani in diretta su Rai Sport e Sky Sport Arena dalle 13:00 alle 15:00 Telecronaca Rai: Luca Di Bella e Stefano Tilli Telecronaca Sky: Nicola Roggero e Stefano Baldini Iapichino (Lungo F) È l'ultima tappa di DL prima d x.com
Diamond League Monaco 2026, Larissa Iapichino in gara: a che ora e dove vederla in tv ?? facebook
Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv: orari, programma, streaming, azzurri in garaNel pomeriggio di sabato 18 luglio è in programma il London Athletics Meet 2026, undicesima tappa stagionale della Diamond League e ultimo appuntamento ... oasport.it
La Diamond League fa tappa a Londra, live su Sky. In pedana Larissa IapichinoTorna l’atletica leggera su Sky e in streaming su NOW, con la Diamond League, che fa tappa a Londra, per il suo dodicesimo appuntamento stagionale. Sabato 18 luglio, alle 15 su Sky Sport Arena, riflet ... sport.sky.it