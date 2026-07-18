LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | Iapichino terza dietro Mihambo e Bryant record del mondo nel miglio per Kerr

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Diamond League di Londra del 2026, Larissa Iapichino si è piazzata terza nella gara del salto in lungo, dietro a Mihambo e Bryant. Nel corso della stessa manifestazione, Kerr ha stabilito un record mondiale nel miglio. La diretta degli Europei di atletica U18 è prevista alle 8.30 e alle 15.40.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 16:53 Nulla da fare per Larissa Iapichino, che non va oltre il 6.55 con l’ultimo salto e viene superata anche da Bryant. L’americana sigla un ottimo 6.94 all’ultimo tentativo. Terza piazza dunque per la neo primatista italiana. 16:51 Ai tre salti finali nel lungo femminile accedono Mihambo (7.05), Iapichino (6.82) e Bryant (6.80). 16:50 Ora gli 800 metri femminili, ultima gara di giornata. Questa la startlist: Boffey (GBR) Reekie (GBR) Wiley (USA) Billings (AUS) Doguma (ETH) Broeders-Bol (NED) Hodgkinson (GBR) Maloney (VIN) 16:47 Arriva la zampata della campionessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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