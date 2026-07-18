LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | Iapichino terza dietro Mihambo e Bryant record del mondo nel miglio per Kerr

Notizia in breve

Durante la Diamond League di Londra del 2026, Larissa Iapichino si è piazzata terza nella gara del salto in lungo, dietro a Mihambo e Bryant. Nel corso della stessa manifestazione, Kerr ha stabilito un record mondiale nel miglio. La diretta degli Europei di atletica U18 è prevista alle 8.30 e alle 15.40.