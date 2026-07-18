LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | dalle 14.00 il via delle gare

Notizia in breve

Alle 14.00 si aprono le gare della Diamond League di atletica a Londra 2026. Contestualmente, sono in programma le prove degli Europei U18, con aggiornamenti alle 8.30 e alle 15.40. L’Italia si concentra sulla partecipazione di Larissa Iapichino, che compete in gare di salto in lungo e ostacoli. La diretta sarà disponibile in tempo reale, con aggiornamenti su tutte le discipline in corso.