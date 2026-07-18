LIVE Atletica Diamond League Londra 2026 in DIRETTA | dalle 14.00 il via delle gare
Alle 14.00 si aprono le gare della Diamond League di atletica a Londra 2026. Contestualmente, sono in programma le prove degli Europei U18, con aggiornamenti alle 8.30 e alle 15.40. L’Italia si concentra sulla partecipazione di Larissa Iapichino, che compete in gare di salto in lungo e ostacoli. La diretta sarà disponibile in tempo reale, con aggiornamenti su tutte le discipline in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA U18 ALLE 8.30 E 15.40 13:56 Italia che punta tutto su Larissa Iapichino. La neo primatista azzurra del salto in lungo vuole conferme in vista dei prossimi Europei. 13:52 Si partirà dal lancio del disco femminile e dall’attesissima gara del salto con l’asta maschile in cui lo svedese Armand Duplantis proverà a deliziare il pubblico londinese andando a caccia di un nuovo record del mondo. 13:48 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della tappa di Diamond League di Londra. Poco meno di 15 minuti all’avvio della manifestazione, Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League 2026 di Londra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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