Alle 12:10 è iniziata la diretta delle gare di atletica della Diamond League di Xiamen. Tra gli atleti in programma, Mattia Furlani tenterà di superare il record italiano di Andrew Howe nel salto in lungo maschile. La finale di questa specialità è prevista più tardi. Sono attesi anche i risultati di Fabbri, senza ulteriori dettagli sulle sue prestazioni al momento. La diretta prosegue con aggiornamenti sulle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:12 Bisognerà attendere per assistere alla finale del salto in lungo maschile in cui Mattia Furlani proverà ad impattare e superare il record italiano di Andrew Howe. 12:08 Si partirà alle 12.10 con il lancio del giavellotto femminile, mentre alle 12.35 sarà la volta del getto del peso maschile con il nostro Leonardo Fabbri. 12:04 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della tappa di Diamond League di Xiamen. Pochi minuti al via delle gare ufficiali. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League di Xiamen. In Cina le stelle dell’atletica internazionale tornano a brillare con due punte azzurre pronte a ben figurare nel meeting asiatico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA: dalle 12.10 il via delle gare, attesa per Fabbri e Furlani

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