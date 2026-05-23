LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | iniziata la kermesse a breve Fabbri dalle 13.00 Furlani

Notizia in breve

La Diamond League di atletica a Xiamen è iniziata, con le competizioni in corso. Alle 13.00, sono previste le gare di Furlani, mentre poco prima, alle 12.33, sono stati presentati i protagonisti della gara di getto del peso. La manifestazione prosegue con diverse discipline, coinvolgendo atleti di vari paesi. La diretta streaming è attiva, consentendo di seguire gli eventi in tempo reale.