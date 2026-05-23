LIVE Atletica Diamond League Xiamen 2026 in DIRETTA | iniziata la kermesse a breve Fabbri dalle 13.00 Furlani
La Diamond League di atletica a Xiamen è iniziata, con le competizioni in corso. Alle 13.00, sono previste le gare di Furlani, mentre poco prima, alle 12.33, sono stati presentati i protagonisti della gara di getto del peso. La manifestazione prosegue con diverse discipline, coinvolgendo atleti di vari paesi. La diretta streaming è attiva, consentendo di seguire gli eventi in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:33 Questi i protagonisti della gara di getto del peso: Cruiser (USA) Fabbri (ITA) Walsh (NZL) Campbell (JAM) Munoz (MEX) Piperi (USA) Steen (USA) Geist (USA) Enekwechi (NGR) Jialiang Xing (CHN) 12:29 Poco più di 5 minuti ci separano dai primi lanci nella gara di getto del peso maschile. Leonardo Fabbri si misurerà con diversi big della specialità. 12:24 Intanto la cinese Ziyi Yan stabilisce il nuovo record del mondo under 20 nel lancio del giavellotto con una spallata da 71.74. L’asiatica è inoltre a meno di un metro dal record del mondo senior stabilito nel settembre 2008 a Stoccarda dalla ceca Spotakova (72,28). 🔗 Leggi su Oasport.it
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