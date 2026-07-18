Alle 15.30 si è giocata la prima amichevole stagionale tra una squadra svizzera e la Juventus. In campo, l’allenatore ha schierato Ekhator come titolare, inserendolo nel modulo 4-2-3-1 insieme a Di Gregorio tra i pali e una linea difensiva composta da Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo, Douglas Luiz e Locatelli, con Zhegrova, Adzic e Boga alle spalle dell’attaccante.

(4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Adzic, Boga; Ekhator. All. Spalletti Questa la lista: Perin, Gatti, Locatelli, Kelly, Zhegrova, Boga, Milik, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Ekhator, Openda, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Douglas Luiz, Cambiaso, Arthur, Cabal, Rouhi, Owusu, Gil Puche, Oboavwoduo, Licina, DurmisI, Van Aarle. Sulla panchina del Basilea c'è una vecchia conoscenza del mondo juventino, Stephan Lichtsteiner. Un'occasione per risvegliare qualche vecchio ricordo. La gara, in programma alle ore 15:30, sarà trasmessa in diretta e gratuitamente, su Juventus.com e sull’App ufficiale Juventus previa registrazione oltre che su DAZN e Sky Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15.30 Basilea-Juve: Ekhator subito titolare nella prima amichevole di Spalletti

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