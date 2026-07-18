Durante una cena a Castel Castagna, un nipote di 22 anni ha colpito con un piatto la zia di 55 anni, che si è difesa e lo ha accoltellato. La donna ha perforato il polmone del nipote, che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. La lite è scoppiata nel corso della serata e si è conclusa con ferite profonde da parte di entrambi.

Una lite familiare scoppiata durante una cena è finita nel sangue in provincia di Teramo: a Castel Castagna un 22enne avrebbe aggredito una sua zia di 55 anni che si è difesa e lo avrebbe accoltellato, perforandogli un polmone. Il giovane è stato ricoverato ed è in condizioni gravissime. I fatti si sono verificati nell’abitazione dei nonni del ragazzo. Teramo, lite in famiglia a Castel Castagna: zia accoltella il nipote L'intervento del nonno in difesa della figlia Le indagini: sequestrato il coltello insanguinato Teramo, lite in famiglia a Castel Castagna: zia accoltella il nipote Il 22enne, come riportato dall’ANSA, si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite in famiglia a Castel Castagna, nipote colpisce la zia con un piatto e lei lo accoltella: è gravissimo

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