A Napoli, durante una lite familiare, un uomo ha ferito con un coltello il figlio di 12 anni al torace. Dopo aver colpito il ragazzo, l’uomo si è colpito alla gola. La vicenda si è svolta all’interno di un’abitazione e i soccorsi sono intervenuti sul posto. Il bambino è stato trasportato in gravi condizioni al Vecchio Pellegrini. L’uomo è stato trovato con ferite alla gola ed è stato portato in ospedale.

Napoli, lite in famiglia, padre accoltella figlio 12enne e poi rivolge l'arma contro di sè colpendosi al volto e alla gola: sono entrambi in gravissime condizioni, trasportati in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini. Ferita, ad una mano, anche la madre del 12enne. La lite Una lite in famiglia, tra un uomo e suo figlio di 12 anni, si è trasformata in tragedia stamane in via Vergini, nel cuore del quartiere Sanità, a Napoli. Da quanto si apprende, il litigio sarebbe iniziato intorno alle 8 per diventare sempre più violento fino a quando, in base ai primi riscontri investigativi, l'uomo avrebbe afferrato un coltello e colpito almeno due volte il figlio di 12 anni al torace. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Napoli, lite in famiglia, padre accoltella figlio 12enne e poi si colpisce alla gola, in gravissime condizioni al Vecchio Pellegrini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Non lanciate bottiglie». Aggredito da giovani ubriachi, Giacomo muore davanti al figlio 11enne

Notizie e thread social correlati

12enne e padre gravemente feriti a coltellate, in codice rosso al Vecchio PellegriniUn bambino di 12 anni e il padre sono stati portati in codice rosso al Vecchio Pellegrini.

Ragazzo di 20 anni accoltella l'intera famiglia. Il padre è ancora in gravissime condizioni: il bollettino medicoUn giovane di 20 anni ha ferito con un coltello tutti i membri della famiglia all’interno della loro casa a Fano.

Argomenti più discussi: Napoli, 12enne e il padre gravi in ospedale: hanno coltellate al torace e alla gola. Si indaga su lite familiare; Accoltellato da un coetaneo a Napoli: il 14enne torna a casa; Accoltellato da coetaneo a Piazza Municipio, 14enne torna a casa: I medici? Straordinari.

Napoli, 12enne e il padre gravi in ospedale: hanno coltellate al torace e alla gola. Si indaga su lite familiareUn 12enne di Napoli è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini per ferite da arma da taglio al torace. Il minore è stato trafitto ai polmoni. In ... ilmattino.it