Italia da sogno a Budapest! Le azzurre in finale, gli uomini volano in semifinale

Notizia in breve

Le squadre italiane di beach volley sono arrivate alle fasi finali della CEV Beach Volley Nations Cup 2026 a Budapest. Le donne si sono qualificate per la finale, mentre gli uomini hanno raggiunto la semifinale. La competizione si svolge sulla spiaggia della capitale ungherese, con le partite che si sono concluse con vittorie italiane nelle rispettive semifinali e finali. La domenica promette altre sfide decisive.