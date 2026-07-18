Italia da sogno a Budapest! Le azzurre in finale gli uomini volano in semifinale
Le squadre italiane di beach volley sono arrivate alle fasi finali della CEV Beach Volley Nations Cup 2026 a Budapest. Le donne si sono qualificate per la finale, mentre gli uomini hanno raggiunto la semifinale. La competizione si svolge sulla spiaggia della capitale ungherese, con le partite che si sono concluse con vittorie italiane nelle rispettive semifinali e finali. La domenica promette altre sfide decisive.
L’Italia continua a essere protagonista alla CEV Beach Volley Nations Cup 2026 di Budapest! Le due Nazionali azzurre sono arrivate fino alle fasi decisive della competizione europea riservata alle squadre nazionali e si preparano a vivere una domenica ricca di emozioni. La Nazionale femminile firma una splendida impresa eliminando in semifinale la forte Olanda e conquista l’accesso alla finale, dove sfiderà la sorprendente Ucraina con l’obiettivo di conquistare la medaglia d’oro. Grande entusiasmo anche nel torneo maschile, con gli azzurri che superano il Portogallo nei quarti di finale dopo una sfida combattuta e si qualificano alla semifinale, nella quale affronteranno la Norvegia per conquistare un posto nell’atto conclusivo della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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