Italia all’assalto della Nations Cup | Budapest vale un titolo e un pass europeo Tutti i big azzurri in campo!
Dal 16 al 19 luglio, Budapest ospita la Nations Cup di beach volley. Tutti i principali atleti italiani partecipano alla competizione, che si svolge nel parco Városliget. La manifestazione assegna un titolo europeo e il pass per le Olimpiadi. Le squadre italiane affrontano avversari di diversi paesi in match che si svolgono su campi all’aperto. La competizione è valida anche per il ranking internazionale e vede la presenza di numerosi appassionati lungo le tribune.
Budapest torna a essere la capitale del beach volley europeo. Dal 16 al 19 luglio la suggestiva cornice del Városliget, il grande parco cittadino che si affaccia sulla centralissima Piazza degli Eroi, ospiterà la CEV Beach Volley Nations Cup 2026, la competizione continentale per squadre nazionali che, oltre ad assegnare il titolo europeo, mette in palio un obiettivo di enorme prestigio: la qualificazione di una coppia della nazione vincitrice agli Europei di Düsseldorf, in programma all’inizio di agosto. L’evento propone una formula particolare, ispirata alla Coppa Davis del tennis, che negli ultimi anni ha contribuito a rendere la Nations Cup una delle manifestazioni più spettacolari del calendario internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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