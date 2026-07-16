Italia all’assalto della Nations Cup | Budapest vale un titolo e un pass europeo Tutti i big azzurri in campo!

Notizia in breve

Dal 16 al 19 luglio, Budapest ospita la Nations Cup di beach volley. Tutti i principali atleti italiani partecipano alla competizione, che si svolge nel parco Városliget. La manifestazione assegna un titolo europeo e il pass per le Olimpiadi. Le squadre italiane affrontano avversari di diversi paesi in match che si svolgono su campi all’aperto. La competizione è valida anche per il ranking internazionale e vede la presenza di numerosi appassionati lungo le tribune.