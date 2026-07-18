L’Italia si avvicina alla qualificazione alla Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile dopo aver battuto l’Argentina per 3-0. La vittoria ha portato la squadra italiana a migliorare la sua posizione in classifica, avvicinandola alla qualificazione diretta. La fase a gironi prosegue e altre partite sono previste prima della conclusione del torneo. La qualificazione dipenderà dai risultati delle prossime gare e dalle combinazioni di punti e posizioni in classifica.

L’Italia si è sensibilmente avvicinata alla Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile grazie alla vittoria per 3-0 firmata contro l’Argentina. I Campioni del Mondo si sono provvisoriamente issati al quinto posto della classifica generale con sette vittorie (23 punti), alle spalle dell’imbattuto Giappone (11-0, 27 punti), degli USA (8-2, 25 punti), della Polonia (8-2, 23 punti) e della Slovenia (8-2, 20 punti). Gli azzurri chiuderanno la fase preliminare nella giornata di domenica 19 luglio (ore 08.30), affrontando Cuba in quel di Osaka (Giappone). I caraibici si trovano nelle retrovie e la nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà prestare la massima attenzione a un avversario sempre molto pericoloso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - L’Italia si qualifica alla Final Eight della Nations League di volley se… Tutte le combinazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Men's VNL 2026 Finals Qualification Explained: The Chaos of the Live Ladder

Notizie e thread social correlati

Volley, Italia in lotta per la Final Eight di Nations League: la nuova classifica, gli ultimi incroci e le combinazioniL’Italia si trova al sesto posto nella classifica generale della Nations League 2026 di volley maschile, con sei vittorie su dieci partite giocate.

L’Italia ipoteca le Final Eight della Nations League di volley femminile: la nuova classifica e il piazzamentoL’Italia ha vinto contro l’Ucraina e si è mantenuta al terzo posto nella classifica generale della Nations League di volley femminile 2026.

Argomenti più discussi: L’Italia tallona USA e Brasile: la classifica della Nations League di volley femminile, pass per la Final Eight; Antropova è inarrestabile: l'Italia completa una splendida rimonta sul Canada, 3-2 a Hong Kong; L’Italia tramortisce il Belgio e si qualifica alle Finals di Nations League. Antropova dominante, Egonu in doppio cambio; Antropova: Non ci poniamo limiti, manca un po’ di coesione. Fersino: Battuta, ricezione e attacco promossi.

Volley, l’Italia strapazza l’Argentina e ipoteca la Final Eight: Romanò, Bottolo e Lavia brillantiL'Italia ha sconfitto l'Argentina con un secco 3-0 (25-22; 25-22; 25-22) in una partita fondamentale della Nations League 2026 di volley maschile. Gli ... oasport.it

Nations Cup 2067 - I Finalisti 8 sono confermati! reddit