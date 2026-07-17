L’Italia si trova al sesto posto nella classifica generale della Nations League 2026 di volley maschile, con sei vittorie su dieci partite giocate. La squadra ha conquistato 20 punti e vinto 24 set contro 17. La posizione attuale permette all’Italia di competere per qualificarsi alla Final Eight, con le ultime partite ancora da disputare e alcune combinazioni di risultati che potrebbero influenzare l’accesso alla fase finale.

L’Italia occupa il sesto posto nella classifica generale della Nations League 2026 di volley maschile, con all’attivo 6 vittorie (20 punti, 24-17 il conto set) nelle dieci partite disputate durante la fase preliminare. Gli azzurri sono in piena lotta per la qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante, riservata alle migliori sette formazioni e alla Cina, ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante a Ningbo. I Campioni del Mondo si trovano alle spalle dell’imbattuto Giappone (11 vittorie, 27 punti e già certo del primo posto), degli USA (8-2, 25 punti), della Polonia (7-2, 20 punti), della Turchia (7-3, 19 punti) e della Slovenia (7-2, 17 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, Italia in lotta per la Final Eight di Nations League: la nuova classifica, gli ultimi incroci e le combinazioni

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