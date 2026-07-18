L’Italia sfida Mattarella Dai la grazia a Roggero
L’Italia ha presentato una richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel suo negozio nel 2021. La domanda di clemenza è in fase di istruttoria e ha sollevato polemiche. Roggero è stato condannato dopo aver reagito a una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La decisione sulla grazia è ancora da prendere.
Non solo l’istruttoria per la domanda di grazia per la condanna di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio. Cresce infatti l’indignazione per la pena che gli è stata inflitta: 14 anni e 9 mesi di detenzione in via definitiva.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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