L’Italia sfida Mattarella Dai la grazia a Roggero

Notizia in breve

L’Italia ha presentato una richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel suo negozio nel 2021. La domanda di clemenza è in fase di istruttoria e ha sollevato polemiche. Roggero è stato condannato dopo aver reagito a una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. La decisione sulla grazia è ancora da prendere.