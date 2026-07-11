mattarella dia la grazia a roggero

La Corte di Cassazione dovrà decidere tra una settimana sulla richiesta di grazia presentata dal Presidente della Repubblica per Mario Roggero, un uomo di 72 anni originario del Piemonte. Roggero, descritto come magro e cortese, è coinvolto in un procedimento giudiziario ancora aperto. La decisione finale sulla concessione della grazia sarà presa dalla Corte, che avrà l’ultima parola sulla vicenda legale.

Fra una settimana la Cassazione dovrà dire l’ultima parola – giudiziaria – su Mario Roggero. Forse non tutti ricordano la storia di questo piemontese, magro e cortese, di 72 anni. Il 28 aprile di cinque anni fa, tre rapinatori assaltarono la sua gioielleria, a Grinzane Cavour, minacciando la moglie e la figlia per farsi consegnare i preziosi. Tra lui e i malviventi ci fu una colluttazione e, mentre i banditi fuggivano, l’uomo impugnò la pistola e li inseguì sparando. Due componenti della banda morirono, il terzo rimase ferito. Roggero aveva già subìto una rapina violenta anni prima e, paradossalmente, invece di costituire un motivo di... 🔗 Leggi su Panorama.it

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MATTARELLA ORA DIA LA GRAZIA A ROGGERO! IN ITALIA MALAGIUSTIZIA!

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